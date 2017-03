Declaratia incredibila a lui Pique dupa infrangerea cu Deportivo: "Cred ca toti fanii Barcei sunt fericiti!"

Saptamana magica a Barcelonei s-a incheiat cu o infrangere surprinzatoare la La Coruna, insa cei de la Barcelona sunt in continuare entuziasmati dupa calificarea in fata celor de la PSG.

Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00

Sansele Barcelonei la titlu in Spania s-au diminuat considerabil dupa infrangerea in fata celor de la Deportivo La Coruna, scor 2-1, meci in care romanul Florin Andone a lipsit din cauza unei suspendari. Real Madrid are acum 2 puncte avans si un meci mai putin disputat.

Fundasul celor de la Barcelona, Gerard Pique, nu a fost insa dezamagit la finalul partidei cu Deportivo in conditiile in care Barca tocmai a reusit saptamana aceasta revenirea incredibila cu PSG.

"Depor a fost foarte bun, dar toti cei legati de Barcelona ar fi acceptat fericiti sa aiba loc revenirea cu PSG si apoi infrangere cu Deportivo. Acesta este sportul. Nu suntem masinarii si dupa efortul de miercuri a fost dificil sa fim competitivi.



Dar si Depor a jucat in mijlocul saptamanii, asa ca nu e o scuza. Calendarul este dificil pentru oricine si fiecare meci cere un efort urias. E logic ca aceasta infrangere reprezinta un pas in spate in dorinta noastra de a castiga La Liga dar este clar ca inca mai putem intoarce situatia (in favoarea Barcei).



Mai sunt multe meciuri de jucat si am vazut ca toata lumea poate sa piarda puncte. Neymar ne ofera multe dar ar fi trebuit sa avem suficiente argumente pentru a castiga aici. Dar nu am facut-o si trebuie sa o felicitam pe Deportivo - o merita" a declarat Pique.