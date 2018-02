"Daca mi-as incheia acum cariera, as fi fericit!" Cristiano Ronaldo si-a fixat un nou obiectiv: sa-l depaseasca pe Messi!

Cristiano Ronaldo se gandeste la al saselea Balon de Aur. "Am incredere in mine si puterea de a lupta din nou."

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Cristiano Ronaldo, starul de la Real Madrid, a vorbit despre eventualitatea de a castiga cel mai important trofeu individual din lume. Internationalul lusitan a spus ca are forta necesara sa castige din nou Balonul de Aur.

Starul portughez a trecut peste perioada de ineficienta de la sfarsitul lui 2017, astfel ca Ronaldo a revenit la cifrele care l-au consacrat in sezoanele trecute. Ronaldo are 28 de goluri in cele 31 de partide jucate in toate competitiile.

"Nu am visat niciodata sa castig cinci trofee Balonul de Aur. Dar daca mi-as incheia acum cariera de fotbalist as fi foarte fericit. Daca as mai castiga inca o data, de doua ori sau de trei ori Balonul de Aur , viata iti ofera multe. Daca nu risti, nu castigi. Inca mai am increderea si puterea de a lupta pentru un nou trofeu Balonul de Aur. Conteaza ce mai castigam si anul acesta”, a spus Ronaldo, citat de FourFourTwo, cu gandul la Campionatul Mondial din Rusia.

In urma tragerii la sorti de la Moscova, de la finalul anului trecut, in cadrul grupelor de la Campionatul Mondial din 2018, nationala Portugaliei va juca cu Spania, Maroc si Iran. ”Nu suntem favoriti, trebuie sa fim cinstiti, sunt echipe mult mai bune decat noi, cum ar fi Brazilia, Spania, Germania sau Argentina. Dar in fotbal orice este posibil, vom incerca sa trecem de grupe. Trebuie sa o luam pas cu pas”, a mai spus starul portughez.

La finalul anului trecut, portughezul a castigat pentru a cincea oara Balonul de Aur si l-a egalat astfel pe marele sau rival de la FC Barcelona. Ronaldo a mai castigat Balonul de Aur în 2008, 2013, 2014 si 2016, in timp ce Messi a castigat trofeul în 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015.

In 2017, lusitanul de 33 de ani a castigat titlul in Spania si Liga Campionilor pentru al doilea an la rand alaturi de Real Madrid, succese completate apoi de victoriile din Supercupa Europei si Supercupa Spaniei, dar si de calificarea Portugaliei la Cupa Mondiala din 2018.