Ce a reusit Fernando Torres e MAGIE! Era cu spatele la poarta, dar a reusit o executie FABULOASA! VIDEO

Atletico a reusit sa castige partida cu Celta desi era condusa cu 2-1 in minutul 85!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Fernando Torres a reusit unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera lui in victoria celor de la Atletico, 3-2 cu Celta Vigo. Fostul atacant de la Liverpool si Chelsea a reusit sa egaleze in minutul 11 cu o executie fantastica - Torres a primit mingea in careu de la Carrasco si, dupa o preluare, a trimis pe spate incredibil, peste portar, direct la vinclu!



VEZI AICI GOLULUL LUI TORRES

Golul lui Torres a venit la 5 minute dupa ce Gustavo Cabral deschisese scorul pentru Celta Vigo. Torres a avut sansa dublei insa a ratat o executie mult mai usoara decat cea de la gol - nu a putut inscrie din penalty! Tot Celta a preluat conducerea dupa reusita lui Guidetti.

Atletico a fost salvata pe final de meci de golurile marcate de Carrasco si Griezmann si ramane 4 puncte in spatele celor de la Sevilla, si la 6, respectiv 7, de Barcelona si Real Madrid, ultimii avand insa 2 meciuri mai putin disputate.

VEZI AICI REZUMATUL PARTIDEI