Barcelona face SCANDAL in Spania inaintea derby-ului cu Atletico: "Eram deja CAMPIONI!" Lovitura primita de catalani

Cei de la Barcelona au si un motiv de bucurie.

Derby-ul de duminica dintre FC Barcelona si Atletico Madrid poate relansa lupta la titlu in Spania - la doar 5 puncte distanta de catalani, Atletico vine in cel mai bun moment al sezonului. In schimb, cei de la Barcelona sunt scandalizati din cauza arbitrajelor!

La partida de joi din campionat, Barcelona s-a incurcat pe terenul lui Las Palmas dupa mai multe decizii controversate ale lui Mateu Lahoz, Gerard Pique fiind nevoit sa fie oprit in a-l ataca pe arbitru care nu l-a eliminat pe portarul lui Las Palmas pentru un hent in afara careului, in timp ce Digne a fost penalizat pentru un presupus hent in careu iar Las Palmas a obtinut un egal.

Cei de la El Mundo Deportivo scriu astazi ca Barcelona ar fi fost deja campioana daca nu erau greselile de arbitraj! Conform jurnalistilor catalani, Barcelona a pierdut 10 puncte in acest sezon din cauza erorilor, iar 2 dintre acestea au fost chiar la partida tur cu Atletico Madrid, incheiata 1-1, cand nu a fost acordat un penalty clar la un hent al lui Savic. Fara aceste erori, Barcelona ar fi avut 17 puncte peste Atletico Madrid in clasament, mai remarca jurnalistii.

Totusi, aceste erori vor disparea din sezonul viitor. La Liga a anuntat vineri ca a ajuns la un acord pentru implementarea sistemului de arbitraj video in prima liga spaniola.