Asta da surpriza! Cine e favorit sa ii ia locul lui Luis Enrique din vara. Barcelona ar intra intr-o noua era

Luis Enrique poate fi inlocuit cu un olandez din vara.

Luis Enrique are zilele numarate la Barcelona, anunta presa din Anglia. Acesta a avut un sezon slab anul trecut, reusind sa cucereasca "doar" titlul si Cupa Spaniei, lucru ce insa nu e de ajuns pentru catalani.

Acestia doreau sa castige Liga Campionilor, mai ales ca aceaasta a ajuns iar in mainile rivalei Real Madrid, dupa o finala cu Atletico. Mai mult, Barca e pe 2 in clasament in acest sezon iar urmatoarele luni sunt decisive pentru Luis Enrique. Daca acesta pierde Liga, va fi mai mult ca sigur indepartat de la conducere.

Contractul lui Luis Enrique se termina in vara iar pana acum nu a aparut nicio discutie despre prelungire.

Principalul favorit la preluarea echipei este Ronald Koeman, actualul antrenor al lui Everton. Olandezul a fost secundul lui Van Gaal intre 1998 si 2000, iar de atunci a mai antrenat echipe cunoscut dar niciuna de top 10 in Europa. Acesta a trecut pe la Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton si Everton, cucerind 3 titluri in Olanda, 2 cupe, una in Olanda si una in Spania, si alte cateva trofee mai mici.

Ultimul trofeu castigat de Koeman este Cupa Spaniei, in 2008, cu Valencia, trecand aproape 10 ani de atunci.

Ultimul olandez pe banca Barcelonei a fost Rijkaard, cel care a stat din 2003 pana in 2008. Alti olandezi din istoria Barcelonei sunt Luis Van Gaal, Johan Cruyff si Rinus Michel.