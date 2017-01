Asa ceva NU s-a mai intamplat la Barcelona! Cine a fost cel mai bun pasator in MACELUL cu Sociedad

Barcelona a castigat intr-un mod entuziasmant a doua mansa a sferturilor Cupei Spaniei, 5-2 contra lui Real Sociedad pe Camp Nou. In tur a fost 1-0 pentru Barcelona astfel ca problema echipei calificate nu a existat dupa ce Denis Suarez a deschis scorul in minutul 17.

Denis Suarez a reusit o dubla, celelalte goluri fiind marcate de Messi, Luis Suarez si Arda Turan. Statistica de dupa meci a surprins insa pe toata lume cand a venit vorba despre jucatorul cu cele mai multe pase incercate in aceasta partida.

Nu a fost niciunul dintre starurile care au contribuit la golurile Barcelonei. Nici macar Gerard Pique. Pentru prima data, portarul Cillessen a fost cel care a incercat de cele mai multe ori sa trimita mingea catre coechipieri - 49. Desi a pierdut categoric, Sociedad a avut 4 jucatori care au incercat mai multe pase decat Cillenssen iar Illarramendi a fost lider cu 80!

