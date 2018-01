Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria fotbalului: transferuri de aproape UN MILIARD de euro in vara! Real Madrid DINAMITEAZA Europa

Real Madrid are un sezon dezamagitor. "Galacticii" sunt pe locul patru in clasament, la mare distanta de liderul Barcelona, si au fost eliminati din Cupa Spaniei.



Singurul obiectiv ramas pentru Zidane este UEFA Champions League, dar si aici lucrurile sunt complicate. Adversarul din optimi este PSG, echipa care si-a propus sa castige trofeul in acest sezon.

Pentru a se asigura ca o asemenea situatie nu se va mai repeta in sezonul urmator, Florentino Perez pregateste o adevarata revolutie in vara. Aproape UN MILIARD de euro este pregatita sa cheltuie Real Madrid pentru a-si aduce jucatorii de care are nevoie.

DailyMail scrie ca Real Madrid vrea sa plateasca nu mai putin de 500 de milioane de euro pentru trei fotbalisti din Premier League. Eden Hazard de la Chelsea, Harry Kane de la Tottenham si David De Gea de la Manchester United. Primii doi ar urma sa coste cate 200 de milioane, in timp ce pe portarul lui United se va plati 100 de milioane de euro.

La aceste cheltuieli se poate adauga si Neymar. Florentino Perez si-a manifestat public interesul pentru Neymar, jucatorul brazilian a declarat, de asemenea, public ca ar vrea sa se intoarca in Spania, iar presedintele PSG-ului nu ar spune nu transferului daca Neymar va ajuta PSG-ul sa castige UEFA Champions League in acest sezon.

Presa internationala a vehiculat suma de 400 de milioane de euro in ceea ce priveste transferul lui Neymar. Astfel, cheltuielile Realului ar ajunge la incredibila suma de 900 de milioane de euro. Real Madrid are deja, pana in acest moment, 300 de milioane de euro buget doar pentru transferuri. Iminenta plecare a lui Cristiano Ronaldo in vara va aduce in conturile clubului minimum 100 de milioane. Banii obinuti din drepturile TV, dar si de la sponsori, ar completa astfel diferenta iar "galacticii" ar putea sa blocheze pur si simplu piata transfeurilor in vara.