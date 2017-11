Sex, moarte si nebunie! Eric Cantona a lansat un album de desene si schite! FOTO

Fostul fotbalist Eric Cantona a lansat un album care cuprinde 100 de desene si schite ale sale inspirate de sex, moarte, inaintarea in varsta si nebunie.

Intitulat „My Notebook”, fostul star al Manchester United face, in albumul sau, si observatii cu privire la absurditatile vietii.

Nascut in Franta, fiul unei asistente medicale devenite pictorita, Cantona spune ca poarta tot timpul cu el un caiet pe care deseneaza.

In mintea lui Cantona



„In timp ce tu pretinzi ca esti foarte ocupat tastand mesaje pe telefon, eu am stiloul si caietul”, spune Cantona in prefata cartii, care a aparut in limbile franceza si engleza.

El isi descrie eul interior din perioada post-fotbal ca pe un personaj oropsit cu picioare supradimensionate, care nu face niciodata ce ar trebui.

Desi cartea este plina de glume vizuale si jocuri de cuvinte, el este pasionat si de filosofie.

FOTO: mirror.co.uk



Cantona, care acum este actor si producator, a declarat ca nu i-a fost teama sa fie ridiculizat sau sa se dezvaluie prea mult pe sine.

„Nu mi-e frica de subconstient, mi-e frica de desertaciune”, a spus autorul in varsta de 51 de ani pentru Liberation. „Am vrut sa desenez ca un copil. Uneori inchid ochii (cand desenez). Cred ca am invatat prea multe si vrem sa conducem totul. Vreau sa ma intorc la mine cel inocent si inconstient, dar nu am fost capabil sa fac chiar asta”.

Eric Cantona a mai afirmat ca a fost fascinat de nebunie, despre care spune ca „este centrul vietii mele”.

„Mi-e frica, pe de o parte, ca innebunesc si, pe de alta parte, ca nu sunt nebun. De fapt, merg pe linia asta, aici sunt fericit”.

El gaseste pretios sa se numeasca artist sau chiar actor, desi a jucat in filmul lui Ken Loach din 2009, „Looking for Eric”, si este casatorit cu actrita franceza Rachida Brakni.

„Este greu sa descriu ce sunt, zilel astea. Uneori, cand sunt nevoit sa completez acte si sunt intrebat ce profesie am, scriu «sa traiesc». Este o slujba cu norma intreaga”. (News.ro)