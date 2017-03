FABULOS! Romanii i-au dat Georgiei trofeul Rugby Europe, desi NOI l-am castigat! Anuntul de ultima ora al Federatiei Europene

Momente incredibile dupa victoria Romaniei in fata Georgiei de duminica!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Stejarii au castigat Rugby Europe, dar a fost nevoie de un anunt al federatiei internationale pe Facebook pentru ca trofeul sa ajunga la noi! Dupa 8-7 cu Georgia, organizatorii au dat cupa adversarilor pentru ca n-au stiut ce spune regulamentul! Rugby Europe a revenit cu un mesaj pe Facebook in care anunta OFICIAL ca Romania e castigatoarea competitiei! Conform criteriilor Rugby Europe, trofeul ajunge la invingatoarea din meciul direct, in cazul egalitatii de puncte, si nu la echipa cu mai multe eseuri!



Clasament Rugby Europe Championship editia 2017:

1.Romania-19p (+44) – prin victoria directa impotriva Georgiei

2.Georgia-19p (+92)

3.Spania-13p

4.Rusia-9p

5.Germania-8p

6.Belgia-2p

La finalul partidei cu Georgia, Stejarii au sarbatorit doar castigarea cupei Antim Ivireanu, acordata pentru invingatoarea din meciul direct.

Romania wins the Antim Ivireanu Trophy after 7 years! Congrats #Stejari ! #RugbyRomania pic.twitter.com/i3SocZMLwM

Cake of champions! Celebration time! #RugbyRomania Captain Mihai Macovei & @GeorgianRugby Captain Mamuka Gorgodze @ the third half #REC2017 pic.twitter.com/gziDppzp65