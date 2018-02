Avem nevoie de o MINUNE! Cum poate ajunge Romania la Mondialul de rugby dupa infrangerea de astazi cu Spania

Romania a avut o dupa-amiaza groaznica la Madrid, unde a pierdut cu 22-10, desi a fost sustinuta de multi romani in tribune.

Pana azi, in istoria meciurilor cu Spania, Romania avea 33 de victorii si doua infrangeri, ultima in 2012. In cazul unei victorii, Romania s-ar fi calificat la Cupa Mondiala si ar fi jucat meciul de deschidere cu tara gazda, Japonia.

In acest moment, ca sa se califice direct la Mondialul din Japonia, Romania are nevoie de o minune. Trebuie sa termine inaintea Spaniei in grupa preliminara, iar pentru asta trebuie sa castige ambele meciuri ramase (cu Rusia si Belgia). In acelasi timp, e obligatoriu ca Spania sa se incurce intr-unul dintre meciurile cu cele mai slab clasate (Germania si Belgia).

Cel mai probabil, Romania va intra intr-un program interminabil de recalificari.

Pasul 1 - Baraj european

Un singur meci, acasa cu Portugalia.

In caz de infrangere, Romania va fi eliminata.

In caz de victorie, merge mai departe la barajul intercontinental.

Pasul 2 - Baraj intercontinental

Romania va trebui sa joace o dubla cu Samoa, primul meci acasa.

In caz de victorie, Romania se va califica la Cupa Mondiala.

In caz de infrangere, Romania va merge in recalificari.

O victorie cu Samoa e insa putin probabila daca tinem cont ca in ultimii ani Samoa a invins Italia, Scotia, Tara Galilor si Australia.

Romania poate totusi spera. Anul trecut in noiembrie, a invins Samoa cu 17-13 intr-un meci test la Bucuresti.

Pasul 3 - Recalificari

In recalificari, Romania ar juca intr-o grupa de 4, pe teren neutru.

O singura adversara din cele 4 se stie sigur in acest moment, Canada. Vor mai participa o echipa din Africa si una din Asia/Oceania.

Castigatoarea acestei grupe va obtine ultimul loc calificabil la Cupa Mondiala din Japonia. Pana acum, Romania a participat la toate cele 8 mondiale.

Autor: Bogdan Hofbauer



Foto: Daniel Nechita