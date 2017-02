Cel mai umilitor moment din cariera lui Reghecampf. Mihai Mironica, despre ultimele amenintari ale lui Becali

Gigi Becali s-a intors. Mai necrutator ca niciodata in mandatele lui Reghecampf la Steaua.

Dupa meciul de la Medias, Becali a intrat la Digisport "sa se racoreasca" dupa "circul facut de Steaua pe teren". S-a racorit de a incins la maxim atmosfera in echipa sa cu o etapa inainte de inceperea playoff-ului.

Becali s-a "intors" pentru ca l-am reauzit, dupa mult timp, pe patronul care, in vremuri ce pareau apuse, isi "crucifica" antrenorii la tv si apoi ii si "executa", ca tot s-a amintit in respectiva discutie si de inceputul postului. Becali a "postit", a avut un an sabatic in care, in ciuda esecurilor lui Reghecampf, ratarea titlului, a calificarii din grupa de Europa League, mereu in umbra Astrei eviscerate totusi de banii Stelei, patronul a fost intotdeauna alaturi de antrenor. Nu numai ca nu l-a criticat pe "prietenul Reghe" in tot acest mandat al antrenorului, ba chiar l-a aparat in fata criticilor, l-a acoperit dupa meciuri in care Steaua juca lamentabil si inregistra recorduri negative ale istoriei sale mai mult sau mai putin recente. Era o situatie usor suprarealista in care Becali relata cum Reghecampf se declara foarte nemultumit de joc in discutii particulare cu patronul, insa acesta ii spunea ca nu e cazul sa se supere.

Reghe, la podea dupa croseurile patronului



Anul de gratie s-a incheiat. Becali s-a intors ca in vremurile sale "bune", torpilandu-l pe Reghecampf mai rau chiar decat au facut-o Manchester City sau Concordia Chiajna. Antrenorul a fost tinta unui discurs cum Reghe nu a auzit la adresa sa, cel putin in public, in toata cariera lui: Steaua nu joaca nimic, este o rusine a "Diviziei A", ce face echipa pe teren este circ, bine ca mai jos de locul 6 nu poate termina in playoff, oare la antrenamente se lucreaza si cu mingea sau se pregatesc karatisti, judokani... Iar apogeul a venit cand Becali a rostit deja umilitoarele "Sumudica avea dreptate cand spunea de caderea lui de Amorim si Boldrin la Steaua", si mai ales "nu-l dau afara acum pe Reghe ca-l fac de ras, dar ii platesc clauza de reziliere a contractului la finalul sezonului daca lucrurile vor continua asa". Pe langa executia asta in public cu salva de umilinte la foc automat, ciocnirea cu interCity-ul de Manchester a fost adiere de primavara...

Ciudat este ca izbucnirea lui Becali vine intr-un moment in care echipa joaca totusi o idee mai bine decat in prima parte a sezonului: bate in deplasare Craiova, nu pierde la Cluj si Medias. Dar Becali se duce dincolo de perdeaua rezultatelor, acuza violent lipsa jocului combinativ din atac, faptul ca se marcheaza doar din sclipiri individuale.

Banii pot fi motor sau ghilotina

Steaua e totusi meritat a doua echipa a campionatului in clasament. In plus, si cu victorii in cele doua meciuri cu liderul Viitorul, nici nu ma complic sa-mi aduc aminte ce s-a intamplat in acele partide, sunt sigur ca Steaua le-a castigat, google, esti inutil la faza asta. Cu un joc dominant in fata oricarui adversar intern, pe orice teren. E adevarat, fara un rafinament tehnic, fara un joc prea placut.

Frustrarea lui Becali cred ca vine din alta zona. Vede ca este, practic, finantatorul acestui campionat, dar echipa sa nu se plimba prin aceasta competitie. "Finantator, adica fraier", ca sa preiau o expresie faimoasa a acestuia cand le-a strigat acum 15 ani lui Paunescu, Piturca si unor ofiteri ca s-a saturat ca ei sa faca pe sefii pe banii lui. Becali vede cum tot concureaza singur, dar e iarasi pe locul doi. Or mai fi si alte motive de suparare, precum misteriosul episod Zurich, acolo unde sefii executivi ai echipei ar fi calcat pe bec, nu stiu daca pe becul din cartierul rosu al acelei urbe.

Reghecampf are dreptate, ce arata Steaua pe teren nu e "circ". In continuare, Steaua nu mi se pare "o rusine a Diviziei A", ba chiar o simt si acum drept principala candidata la titlu. Dar Becali vede ca, in timp ce la alte formatii sunt conturate pe teren filosofiile, personalitatile, ideile, stiinta unor antrenori precum Hagi, Miriuta, Sumudica, Multescu sau Contra, la Steaua, investitiile gigantice ale patronului in comparatie cu cele ale tuturor echipelor din Liga 1 la un loc nu sunt potentate de arhitectura antrenorului, pierduta undeva in epoca dinozaurilor TRX.