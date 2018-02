ULTIMA ORA | Dupa Bogdan Stancu, un alt interntional si-a anuntat retragerea! "Am spus stop de mai mult timp!"

Un alt international roman si-a anuntat retragerea.

Dupa Bogdan Stancu, si Razvan Cocis si-a anuntat si el retragerea. Spre deosebire de Stancu, care si-a anuntat retragerea doar de la echipa nationala, Cocis s-a retras definitiv de pe teren.

"Avand in vedere ca sunt intrebat daca vreau sa mai joc sau pe unde mai joc (in cercuri de prieteni , de catre cunoscuti si diferite persoane ) raspunsul a fost de fiecare data ca nu vreau si nu as putea sa mai joc dupa un an si 6 luni de pauza si cu o problema medicala. Am spus stop de mult timp dar nu-mi place mie sa fac anunturi de genul", a declarat Razvan Cocis pentru GazetaSporturilor.

Razvan Cocis a jucat ultima oara la Chicago Fire, in 2016. Pentru nationala Romaniei a strans 50 de meciuri si a marcat 2 goluri.