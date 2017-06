Singura consolare dupa umilinta nationalei: am pierdut totusi cu Polonia! Reactia maghiarilor dupa "cea mai rusinoasa infrangere din istorie"

Etapa a 6-a a preliminarilor a fost de cosmar si pentru Romania, dar si pentru Ungaria si Bulgaria.

Romania va rata din nou Campionatul Mondial. Si selectionerul Christoph Daum o spune, in conditiile in care grupa Romaniei este cel mai probabil cea din care locul 2 nu va ajunge la baraj. Infrangerea cu Polonia a fost umilitoare prin modul in care s-a desfasurat meciul, singura consolare fiind ca Romania a fost rapusa de un atacant de clasa mondiala!

Mai rau au patit-o tarile vecine, Bulgaria si Ungaria. Primii au cele mai multe motive sa fie frustrati. Infrangerea cu 2-1 in Belarus le opreste orice speranta - Bulgaria ar fi fost pe locul 3 in cazul unui succes, peste Olanda, si la 1 punct sub Franta si Suedia.

Cel mai rau a patit-o Ungaria. Iar titlurile din presa locala spun totul: "Rusine, jenant", "cel mai umilitor rezultat din istoria fotbalului" sunt cateva dintre acestea. Andorra, o nationala care isi aduce aminte toate victoriile pentru ca numarul lor este mic, este cea care a invins-o! Maghiarii au cautat umilinte similare in istoria nationalei lor - un egal cu Feroe in 2016, o infrangere cu Malta in 2006.

Insa daca singura consolare este faptul ca nationala a fost batuta de o echipa de top ca Polonia, faptul ca cele 6 puncte in 6 meciuri reprezinta cea mai slaba performanta din istoria nationalei arata nivelul la care a ajuns echipa lui Daum.