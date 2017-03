Piturca il face PRAF pe Daum: "Echipa nu joaca la nivelul jucatorilor!" Mesaj pentru Daum

Victor Piturca il critica pe selectionerul Daum, despre care spune ca nu reuseste sa inchege o echipa de valoare, in ciuda faptului ca are jucatori cu potential.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Nationala si-a pierdut forta de grup de cand e Daum selectioner, spune Piturca.

"Aveam mare nevoie de cele 3 puncte, dar n-am castigat, asa ca analiza ar trebui sa o faca cei care sunt implicati, pentru ca meciul acesta e deja de domeniul trecutului. Jocul a fost unul mediocru, din partea ambelor echipe. Danezii nu-mi lasasera o impresie foarte buna in meciurile precedente si speram sa marcam un gol-doua. Danezii au controlat total repriza a doua si puteau marca.

Sansele de calificare sunt extrem de mici. Nici jocul, grupul nu reactioneaza pozitiv. Toti asteptam ca nationala sa reuseasca rezultate bune, dar nu se intampla asta. Daca jocul ramane la acest nivel, chiar nu avem absolut nicio sansa.

Vad ca se cauta aceasta scuza, cu nivelul jucatorilor, chiar de catre oficialii federatiei. Si eu dispuneam de aceeasi jucatori, ca in acest moment. Poate unii nu mai sunt selectionati. Sa-l scoatem din ecuatie pe Marica. Dar Cristi Tanase, Tamas, Rat sunt si acum in activitate. E clar ca echipa nu joaca la nivelul calitatilor jucatorilor. Eu ii cunosc foarte bine. Acesti jucatori au dus nationala in primele 10 ale lumii", a declarat Piturca la Dolce Sport.

Fostul selectioner crede ca Romania poate sa invinga Polonia la ea acasa, insa cu o alta tactica.

"Mie mi se pare ca relatia dintre jucatori si staff e una buna. Marketingul e unul bun, dar rezultate nu sunt.

Polonia nu este o echipa atat de valoroasa incat sa pleci fara sansa. Ei ne-au surclasat tactic, iar noi n-am stiut sa iesim din capcana antrenorului polonez. Au facut presing avansat, ne-au dominat fizic, iar mingile la intamplare trimise de noi erau recuperate usor", a mai spus Piturca.