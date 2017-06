"Nu ne-a iesit nimic. E greu sa ajungem la Mondial cu jocul asta" Reactia lui Sapunaru dupa 1-3 cu Polonia

Polonia 3-1 Romania / Cristi Sapunaru e suparat, dupa jocul slab al nationalei.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

E greu sa ajungem la Mondial cu jocul asta. E concluzia lui Sapunaru dupa prestatia catastrofala a romanilor din Polonia.



"Speram pana la capat, la cum am jucat azi e greu. Polonia a fost echipa mai buna, am incercat sa jucam pe contraatac, dar nu ne-a iesit.

Ni s-a cerut sa incercam contraatacul, nu sa fim defensivi. Ei au jucatori valorosi, cu viteza, dar nu ne-a iesit nimic. In repriza a doua am schimbat sistemul si am jucat mult mai bine. Cu 4 fundasi in spate am avut ocazii", a spus Sapunaru.

Sapunaru a explicat si ce s-a intamplat la faza primului penalty.



"Am pus mana pe el, a simtit mana s-a aruncat, iar arbitrul a dat penalty", a spus Sapunaru.