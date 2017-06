"N-am jucat niciodata bine cand am fost defensivi. Trebuie sa vina un selectioner roman!" Pe cine vrea Reghe antrenor la nationala

Reghecampf crede ca Daum trebuie sa plece dupa campania ratata pentru Mondialul din 2018.

Fostul antrenor al Stelei n-ar lua in calcul o eventuala oferta din partea Federatiei si crede ca Gheorghe Hagi e cel mai potrivit profil de selectioner pentru Romania in acest moment.

"Am contract, am alte ganduri, nu ma intereseaza ce se intampla la nationala. Nu vreau sa intru in discutii. Am zis ca nu e OK sa aduci un antrenor care nu stie jucatorii si mi-am atras antipatii din partea celor care lucreaza la federatie. Nu poti sa aduci un antrenor care nu cunoaste niciun jucator de la echipa nationala si sa-l pui sa se califice din prima, era foarte dificil, de aceea am zis ca obiectivul trebuia sa fie Euro 2020. Noi nu am jucat bine defensiv. Noi trebuie sa atacam. Noi nu lucram foarte mult pe defensiv de la copii si juniori.

E foarte greu sa ai un sistem in care jucatorii nu stiu ce au de facut. Nu ne putem compara cu Germania, dar cu Elvetia, cu Austria, care sunt mai slab cotate, trebuie sa joci! Mi-as dori sa vina selectioner un antrenor tanar, care sa poata aduce ceva nou echipei nationale. Ai nevoie de un roman, sa aiba pofta de munca. Un om ca Hagi, care vrea sa munceasca, sa aiba rezultate. Poate el nu-si doreste, dar ne trebuie cineva cu profilul lui, infometat sa castige. Un strain nu stiu daca are timp sa faca analize, sa studieze.

Am vorbit cu Daum, dar nu stiu daca el cunoaste mentalitatea fotbalistului roman. N-a fost usor pentru el sa poata sa califice echipa. E foarte greu. Cand nu ai reusit sa-ti indeplinesti un obiectiv, trebuie sa vina cineva care poate mai mult. Trebuie cineva nou care sa faca o atmosfera buna, care sa o ia de la capat", a spus Reghecampf la Digisport.