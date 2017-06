Executia geniala a lui Ianis Hagi. "Se pare ca stie sa bata si lovituri libere! Cine ar fi crezut?" :)) VIDEO

Ianis Hagi a condus Romania din postura de capitan, in victoria cu 2-0 in fata lui Liechtenstein. Ianis si-a aratat calitatile de executant de lovituri libere inainte de meci, la unul dintre antrenamente.

Acesta si-a postat lovitura pe pagina de Twitter, fanii Fiorentinei reactionand la executia acestuia.

So it turns out Ianis Hagi can hit a free kick. Who would have guessed? https://t.co/UnLDzyvSGZ