DEZASTRU! Romania, in plin picaj in clasamentul FIFA! Suntem sub Burkina Faso, Egipt sau Peru

Acum doi ani, Romania era pe locul 7! Acum e aproape sa iasa din top 50!

Romania si Olanda sunt nationalele cu cele mai mari picaje din clasamentul FIFA in urma rezultatelor din aceasta perioada.

Nationala a remizat cu Danemarca, scor 0-0, si a ajuns pe locul 4 in grupa, la egalitate de puncte cu Armenia. Aflata pe locul 7 in topul mondial in urma cu 2 ani, nationala Romaniei a ajuns pana pe locul 47 in topul FIFA pe luna aprilie!

Burkina Faso, Egipt sau Peru sunt nationalele aflate inaintea Romaniei. Neamtul Daum are o singura consolare.

Olanda e colega de suferinta cu Romania. Portocala mecanica a picat pana pe locul 32 in clasamentul FIFA, dar selectionerul Blind a fost deja demis, iar Van Gaal a fost chemat sa redreseze situatia. Van Gaal a lasat Olanda pe locul 3 la Cupa Mondiala din 2014.

Ne asteapta infernul in Polonia, o spune si clasamentul FIFA. Nationala lui Lewandowski e pe locul 11 in lume in acest moment. Danemarca in schimb e pe locul 51! Egala Romaniei din grupa, Armenia, ocupa locul 67.

