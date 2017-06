"De ce sa-mi dau demisia?! Ce-i cu intrebarea asta?" Reactia selectionerului Daum dupa infrangerea umilitoare din Polonia

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Romania a pierdut categoric in Polonia, insa selectionerul Daum nu se gandeste la demisie desi parea ca va pleca in cazul unei infrangeri in acest meci. Sansele de calificare la Mondial sunt minime.

"Ne asteptam la un rezultat mai bun, toata lumea este dezamagita, e normal. Am primit 3 goluri din faze fixe, ne-am trezit prea tarziu pe finalul meciului.



Dupa un asemenea meci trebuie sa analizam situatia noastra si sa ne calculam de cate puncte e nevoie pentru a termina pe 2. Nu spun ca este imposibil, dar este foarte dificil.



De ce sa-mi dau demisia? Nu stiu ce se afla in spatele acestei intrebari. E un mesaj ca trebuie sa investim in tineri, in juniori si sa ramanem uniti si in situatii dificile" a spus selectionerul Christoph Daum dupa partida Polonia 3-1 Romania.