Daum a luat decizia FINALA dupa oferta de 2,5 milioane de euro! Anuntul facut in aceasta seara

Antrenorul nationalei a respins si ultima propunere a lui Al Ahli Jeddah, in valoare de 2.5 milioane de euro. Arabii au asteptat pana dupa meciurile Romaniei cu Polonia si Chile pentru a mai incerca sa obtina un raspuns favorabil din partea lui Daum. S-au lovit inca o data de refuzul germanului, la fel cum se intamplase si in urma cu o luna. Astazi, Al Ahli a anuntat oficial ca Sergei Rebrov e noul antrenor al echipei. Obiectivul ucraineanului care a parasit-o recent pe Dinamo Kiev va fi castigarea campionatului saudit.



Welcome, Sergei Rebrov

The new Royals manager!#AHLIFC pic.twitter.com/lavn6iFgow