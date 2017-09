Contra si-a ales ultimul om din staff! Un fost rapidist va fi antrenorul cu portarii la nationala

Cosmin Contra s-a hotarat in privinta ultimului om pe care il va recruta in stafful echipei nationale. In momentul numirii, acesta i-a anuntat pe Jerry Gane, Adi Mihalcea si Javi Reyes.

Leontin Toader, fost portar al Rapidului in anii '80 si '90, va lucra alaturi de Cosmin Contra la echipa nationala.

Digisport scrie ca noul selectioner l-a convins si pe Bogdan Lobont, insa acesta se va alatura staffului Romaniei abia in vara lui 2018, cand ii expira contractul cu AS Roma.

Pana la sosirea lui Lobont, de portarii echipei nationale se va ocupa Leontin Toader (53 de ani), care a lucrat in ultima perioada la nationala U18, alaturi de Florin Bratu.

Leontin Toader va incepe munca la echipa nationala in cel mai scurt timp alaturi de Contra, Gane, Mihalea si Reyes. Romania joaca pe 5 octombrie impotriva Kazahstanului si pe 8 octombrie in Danemarca. Cele doua meciuri nu mai au o miza in privinta calificarii.

CV Leontin Toader

Unirea Urziceni 1978-1983

Unirea Slobozia 1983-1984

Rapid 1984-1995

Jiul Petrosani 1995-1997