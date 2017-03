Cea mai mare spaima a lui Daum si promisiunea clujenilor inainte de meciul decisiv cu Danemarca

Romania intalneste Danemarca pe 26 martie, la Cluj, intr-un meci de care depinde calificarea noastra la Mondial.

Meciurile cu Spania si Muntenegru, jucate pe Cluj Arena, au avut un punct comun: gazonul a fost foarte prost.

Romania merge din nou la Cluj, iar de aceasta data orice detaliu poate fi decisiv in drumul nostru spre Mondial.

Administratorii stadionului spun ca jucatorii nationalei trebuie sa fie linistiti: "Gazonul va arata impecabil la ora jocului!"

"Cu siguranta gazonul va fi intr-o stare foarte buna. Deja arata bine. Nu vom mai avea emotii. Am refuzat anumite evenimente pe gazon pentru a-l proteja, pentru a nu-l utiliza intr-o perioada in care el nu se reface in mod normal", a spus Radu Ratiu, administratorul Cluj Arena, pentru DigiSport.