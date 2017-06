A protestat public impotriva numirii lui Daum si acum il critica dur pe acesta.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Autor: Gabriel Chirea



Sorin Raducanu, fostul fotbalist la Sportul Studentesc si Dinamo si candidat la presedintia FRF la alegerile din 2014, a fost singurul om de fotbal care a organizat un protest in fata Casei Fotbalului, in ziua in care Comitetul Executiv a validat numirea lui Christoph Daum in functia de selectioner al Romaniei. Lozinca lui a fost „Nu alegeti Cocaina!” si facea trimitere la problemele de imagine pe care germanul, fost consumator de stupefiante, le atragea asupra celei mai importante functii de antrenor din fotbalul romanesc. De asemenea, el contesta salariul urias si promovarea super-competentei lui Daum.

"Le-am zis sa nu voteze drogurile. <Nu votati Cocaina!> le-am strigat in ziua aceea, dar nu a ascultat nimeni. Putini au inteles atunci de ce eram contra numirii lui Daum, pentru ca nu sunt foarte cunoscut si nu sunt mediatizat. Daca lumea vede pe cineva ca striga in fata Federatiei, spun ca este nebun sau beat. Au vrut sa dea o lovitura de imagine, sa vada lumea ce realizari au ei, exact ca Ceausescu. Eu am fost scandalizat pentru ca Daum este un drogat si un mincinos. Eu eram in Germania, la Wuppertaller, si stiu ca s-a pus problema sa il puna la echipa nationala, iar Uli Hoeness, presedintele lui Bayern Munchen, l-a acuzat ca se drogheaza si nu are ce cauta acolo. Daum nu a recunoscut ca se droga pana nu a facut testul antidrog, amenintat cu procesul de Hoeness. In Germania, el a avut portile inchise peste tot, pentru ca nu poti sa angajezi un drogat. Selectionerul nationalei Romaniei este topul in care se poate ajunge intr-o cariera de antrenor. Unii viseaza sa fie selectioneri cand se apuca de antrenorat. Nu se poate sa oferi exemplu cu un drogat. Cred ca selectia la echipa nationala este facuta gresit, se merge pe interese in continuare. Se spunea ca, la inceputul anilor ’90, facea echipa familia Becali. Acum e la fel - unii sunt chemati si promovati doar ca sa fie vanduti”, a explicat Raducanu de ce a fost un adversar atat de inversunat al numirii lui Daum ca selectioner al Romaniei.

Fostul fotbalist, care in trecut a fost un contestar vehement al cuplului Mircea Sandu - Dumitru Dragomir, spune ca si credibilitatea actualei conduceri a FRF este pusa la indoiala, alaturi de mare parte a celor care administreaza sportul romanesc: „Domnul Burleanu de la <Stefan Gheorghiu>, acum ii spune Stiinte Politice, de multe ori foloseste cuvantul asumare. Sa isi asume esecurile si banii astia dati aiurea. Spune ca a avut doar realizari, dar sa isi asume si esecurile. L-au pus niste securisti si nomenclaturisti la federatie si nu stie nici cat de rotunda e mingea. Spunea Marcel Puscas ca cine il schimba pe Mircea Sandu nu poate sa faca mai rau decat el. Ehhh, uite ca se poate mai rau decat Sandu! Ciurli-Burli, nu mai furati poporul roman! Federatiile nationale sunt scutite de plata taxelor si impozitelor pe cladiri si pe terenuri si sunt entitati de drept privat, dar tot au facilitati sau iau bani publici. Au dat ordonanta de urgenta ca sa se poata cheltui bani publici in sport, dar au murit 30 de copii pentru ca nu exista vaccinuri. Pentru vaccinuri nu s-a dat ordonanta de urgenta! Nu exista pe pamant romanesc sa nu existe <parandarat> din bani publici.

Au trecut 3 ani si jumatate si eu nu mi-am schimbat pozitia, sunt in campania electorala pana mor. Sunt promovati pentru viitoarele alegeri tot felul de <chiftele> si in spatele lor sunt forte oculte. Eu nu sunt <chiftea>, eu spun adevarul! Vad ca s-au dat cu ei si astia din <Generatia 5-8>, asa-zisa <Generatie de Aur>. In afara de 2-3 nu s-a mai razvratit nici unul dintre ei, sunt angajati pe la FRF, merg in deplasari... Pentru mine o mare dezamagire este Marcel Raducanu, am auzit ca a fost cooptat de Stoichita la FRF. Doamne! Pai cum poti sa te vinzi, ma, Marcele! Cand tu erai etalonul razvratirii si revolutiei! Ai fugit in Germania de comunism si te-ai opus regimului autoritar si acum esti angajatul lui Burleanu...".

Sorin Raducanu spune ca, in opinia sa, nu o sa mai avem rezultate notabile la nivel de echipa nationala, cat timp nu vom investi timp, bani si cunostinte in copii si juniori. "M-am uitat si la meciul nostru din Polonia si la Kazahstan-Danemarca. Toti au lideri in teren, vedete care isi asuma responsabilitati si trag echipa dupa ei. Nu avem niciun viitor atata timp cat va ramane Burleanu la federatie. Sau daca el si cel care va veni dupa el nu incepe lucrul serios la copii si juniori. Nu se poate sa ai o nationala buna daca la copii si juniori ai antrenori spagari, incompetenti, numiti pe prietenii. De jos incepe boschetareala cu spagi, interese, obedienta, antrenori si antrenamente depasite, numiri pe cumetrii... Daca vrem sa avem motive de bucurie si sa nu bem 2-3 sticle de bere de nervi, cum am facut eu aseara, trebuie schimbat totul.

Jucatorii de astazi ai nationalei sunt nepregatiti pentru performanta si pentru viata, ei nu au nicio vina. Ca Bogdan Stancu si marile vedete de acum nu ies din mamica lor direct la 22 de ani, cand debuteaza ei la nationala, trebuie sa ii formeze cineva. Mircea Sandu spunea ca se bucura ca Galca si Contra au facut scoala de antrenori in strainatate. Cand spune asta presedintele FRF, trageti concluzia la ce nivel e scoala noastra de antrenori. Atata timp cat antrenorii romani produc Lastun si cei straini contruiesc Rolls Royce nu ne vom putea bate de la egal la egal cu celelalte echipe. La nationalele de juniori isi bate joc de noi cine vrea si cine nu a vrea", a concluzionat fostul candidat la presedintia FRF.