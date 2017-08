Alibec, INTERZIS definitiv de Daum la nationala? "Denis are unele probleme" Masura radicala a selectionerului

Denis Alibec nu a fost convocat la nationala pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru.

Christoph Daum nu l-a luat pe Alibec la nationala, in schimb l-a convocat pe Andrei Ivan, jucator care nu a apucat sa debuteze in Rusia. Digisport sustine ca Daum s-ar fi jurat ca nu il mai cheama pe Alibec la nationala, fiind nemultumit de faptul ca nu se implica la antrenamente si in meciuri. Daum l-a chemat pe Alibec o singura data, la meciul cu Danemarca, incheiat 0-0. Alibec a fost titular si a jucat pana in minutul 63, cand a fost inlocuit de Keseru.

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, nu crede intr-un conflict intre selectioner si jucatorul sau.

"Am discutat cu Daum dupa meciul cu Plzen, dar nu mi-a spus de vreun conflict pe care l-ar avea cu Alibec. Eu cred ca el nu exista.

Eu imi doresc sa am cat mai multi jucatori la echipa nationala, dar Denis vine dupa o accidentare, a venit in al doilea stagiu de pregatire, a prins doar un meci amical.

Si acum mai are unele probleme, la genunchi si trebuie sa tinem cont de asta. Are problema asta de cand juca la Viitorul, dar nu cred ca este grav.

Alibec are insa o calitate foarte buna si poti sa-l ajuti, iar asta pentru moralul lui. Denis poate oricand sa-ti castige un meci", a spus Dica la Digi.