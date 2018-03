A refuzat Steaua iar acum poate debuta la nationala: "Nu regret chiar daca Steaua e o echipa mare!" Cum a aflat de convocare

Lui nu-i pare rau ca a ales Slovenia. Acolo l-a remarcat Contra.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Stelistii regreta ca l-au ratat pe Cretu, fotbalistul care poate debuta in aceasta luna la nationala. "Alex, esti jucator de nationala !" Sefii lui Maribor i-au dat vestea lui Cretu ca e pe lista lui Contra pentru meciurile nationalei cu Israel si Suedia. Ambele vor fi in martie la PRO TV.

"Am primit vestea in timpul antrenamentului, nu am facut nimic special, doar am avut o stare de emotie. M-am gandit ce bine ar fi sa ajung in final acolo" a spus Alexandru Cretu.

Cand juca la Iasi, Cretu a fost dorit de stelsti. A ajuns in Slovenia pentru doar 100.000 de euro.

"Nu regret nimic, nu regret ca nu am ajuns la Steaua, chiar daca Steaua o echipa mare" a mai spus Cretu.