6 atacanti in teren ca sa batem Danemarca?! Sumudica anunta ce jucator NU poate lipsi 'nici daca vine beat'

Ca sa bata Danemarca, Sumudica ii da un sfat lui Daum - 'Baga-l pe Sapunaru chiar daca vine beat la meci!'

Daum vrea 6 atacanti in teren cu danezii! Omul-penalty de la Euro, Stancu, are doua coaste fisurate, dar spera sa joace cu Danemarca.

"Si daca bea 3 zile inainte de meci, Sapunaru e cel mai bun" - spune Sumudica.



Daum n-a gasit inca echipa ideala!

"Am ceva in minte dar usile sunt deschise pentru fiecare jucator! Mi-as dori sa am sase jucatori ofensivi in teren!", anunta Daum.

Cu Danamerca, Daum nu vrea sa se repete cosmarul cu Polonia. Romania a pierdut cu 3-0.



"Nu pot sa sar pe masa si sa spun: suntem buni, hai sa mergem si sa castigam!", explica selectionerul.

"Eu cred ca e un meci decisiv, daca pierdem, nu mai avem nicio sansa. Daca batem, speram la locul 2!", crede Pintilii.



Fotbalistii nationalei s-au antrenat in sala. N-au tras de fiare, ci au fost legati cu elasticul de picioare. Daum le-a dat si mingea, dar exercitiul a fost un chin pentru jucatori.