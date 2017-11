Bucuresti, pe primul loc in Europa! Clasamentul care nu ne face cinste: capitala are cel mai aglomerat trafic dintre marile orase

Capitala Romaniei se afla pe primul loc in topul celor mai aglomerate orase din Europa.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie, Romania - Olanda pe 14 noiembrie

Business Insider a realizat un top al oraselor europene in care traficul este unul de cosmar, pe baza unor cifre adunate de TomTom - companie de harti si navigatoare, iar Bucuresti este pe primul loc din acest punct de vedere.

Statistica realizata cu ajutorul cifrelor livrate de aplicatie se realizeaza anual si ia in calcul cat timpul pe care soferii il petrec in trafic in drum spre anumite destinatii din orasele respective.

"Bucuresti, Romania, are cel mai prost trafic din Europa, cu o creste de 7 procente fata de anul trecut a timpului pe care soferii il petrec in trafic", scriu cei de la Business Insider.

Top 15 cele mai aglomerate orase din Europa:

15. Nizhny Novgorod (Rusia)

14. Hamburg (Germania)

13. Napoli (Italia)

12. Koln (Germania)

11. Varsovia (Polonia)

10. Atena (Grecia)

9. Manchester (Anglia)

8. Bruxelles (Belgia)

7. Paris (Franta)

6. Roma (Italia)

5. Marseille (Franta)

4. Londra (Anglia)

3. Sankt-Petersburg (Rusia)

2. Moscova (Rusia)

1. Bucuresti (Romania)