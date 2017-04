Un fel de "v-am furat, dar nu va spun" :) Singurul CADOU facut de Viktor Kassai lui Bayern Munchen

Viktor Kassai este inamicul public numarul 1 pentru fanii lui Bayern Munchen, dupa erorile de arbitraj care au favorizat Realul aseara pe Bernabeu.

Centralul Viktor Kassai, despre care presa spaniola a scris ca a fost "asaltat" la vestiarul arbitrilor de jucatori ai echipei Bayern, dupa infrangerea suferita, marti, pe Santiago Bernanbeu, in fata celor de la Real Madrid, nu a scris nimic in raportul sau despre un asmenea incident, informeaza marca.com, citand surse din cadrul UEFA.

Jucatorii echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, Thiago Alcantara si Arturo Vidal, ar fi intrat in vestiarul arbitrilor pentru a le reprosa prestatia din meciul cu Real Madrid, pierdut, scor 2-4, in returul sferturilor Ligii Campionilor. Politia ar fi intervenit pentru a-i scoate pe cei trei jucatori din vestiar, a scris As.

Imediat dupa incheierea meciului, Lewandowski, Thiago si Vidal s-ar fi dus in vestiarul arbitrilor condusi de ungurul Viktor Kassai si le-ar fi reprosat eliminarea chilianului si doua goluri marcate din ofsaid de Cristiano Ronaldo.

"Au fost strigate si insulte de tot felul, tensiunea fiind maxima. A fost nevoie de interventia politiei pentru a-i scoate pe cei trei din vestiar", a scris As, citand informatii prezentate in emisiunea TV El Chiringuito de Mega.

Potrivit Marca, Rafinha ar fi incercat sa-i arate arbitrului de rezerva un filmulet de pe telefonul mobil cu una din fazele controversate.

"Raportul arbitrului nu face nicio referire la asa ceva", a declarat un oficial al UEFA, potrivit marca.com, in timp ce politia spaniola sustine ca nu are informatii ca reprezentanti de-ai sai ar fi intervenit intr-un asemenea caz.

News.ro