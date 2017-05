Reactia geniala a unui jucator de la Atletico, dupa cosmarul de aseara de pe Bernabeu :)) Ce a spus dupa 0-3

Monaco - Juventus, azi la 21:45 pe ProTV

Koke a fost pe teren aseara la un nou meci de cosmar in fata rivalei Real Madrid. Acesta nu a fost insa "impresionat" de infrangerea cu 3-0, spunand ca poate sa intoarca scorul in retur.

Mai mult, Koke spune ca "nu e o tragedie ca am pierdut cu 3-0 sau ca ne scot in semifinale. Mai rau e sa pierzi doua finale cu ei. In retur se poate orice, intrebati-i pe PSG", a spus acesta.

Reactia geniala a unui jucator de la Atletico, dupa 0-3 aseara pe Bernabeu :)) Ce a spusKoke a apus ca echipa poate castiga cu 4-0 acasa, lucru ce s-a intamplat in sezoanele trecute, chiar cu Ronaldo pe teren.