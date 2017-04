Presedintele Borussiei Dortmund: "Ne-am gandit SA NE RETRAGEM din Champions League!"

A fost o saptamana teribila la Dortmund. Autocarul echipei a fost vizat de mai multe explozii, in urma carora Marc Bartra a ajuns in spital.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Socul a fost atat de puternic la Dortmund, incat presedintele clubului, Hans-Joachim Watzke, s-a gandit sa anunte UEFA ca retrage echipa din Champions League.

Este dezvaluirea facuta chiar de el, intr-un interviu pentru Der Spiegel.

"Am luat in calcul aceasta varianta, sa ne retragem din competitie. Dar apoi m-am gandit ca asta ar fi insemnat o victorie pentru atacatori.", a spus Watzke.

Antrenorul echipei, Thomas Tuchel, a criticat decizia UEFA de a reprograma meciul la mai putin de 24 de ore dupa evenimentele dramatice de la Dortmund, insa oficialii forului european spun ca au luat aceasta decizie dupa consultari cu reprezentanti din ambele tabere, la stadion.

Citeste si: "Ma uit la mana asta cu mandrie! Imi vine sa rad, sa muncesc, sa iubesc si sa joc fotbal!" Bartra, despre cele mai grele 15 minute din viata lui

Four Four Two scrie ca presedintele Aleksander Ceferin a fost in contact permanent cu oficialii UEFA, si le-a recomandat acestora sa nu puna deloc presiune pentru reprogramarea rapida a jocului.

Borussia Dortmund a pierdut meciul cu AS Monaco, 2-3, in prima mansa a sferturilor de finala UEFA Champions League.