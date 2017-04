"Mi-am dat seama ca e ceva in neregula!" Un roman a trait aseara cosmarul la Dortmund! Ce s-a intamplat cand a ajuns la stadion

Primaria din Dortmund a acceptat sa plateasca o noapte in plus de cazare la hotel pentru suporterii ramasi in oras!

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Radu, fan de multi ani al celor de la Borussia Dortmund, a povestit pentru ProTV cum a fost cea mai ciudata excursie facuta pentru a o vedea pe Borussia. El a vazut pe viu toate meciurile de pe propriul teren ale celor de la Borussiei din acest sezon de Liga Campionilor. Il rateaza pe cel cu Monaco deoarece a fost nevoit sa revina in tara.

"Am ajuns acolo cu mai bine de o ora inainte de meci. In afara stadionului nu parea nimic in neregula sau ceva care sa anunte ca meciul nu se va juca. Ba mai mult am intrat si pe stadion, ne-au lasat sa intram pe stadion.



Cand am intrat pe stadion mi-am dat seama ca ceva este in neregula pentru ca mai mult de jumatate de stadion era gol. Peluza cu suporterii lui Dortmund era goala, desi se vedea ca era pregatita o coregrafie, peluza era goala. Eu nu inteleg foarte bine germana, acolo lumea vorbea. Cand am ajuns pe stadion mi-am dat seama ca ceva e in neregula pentru ca lumea vorbea dar eu nu intelegeam mare lucru. Apoi au anuntat pe cele 4 tabele ca se aman meciul pentru astazi" ne-a povestit Radu.

Nu a fost singurul roman afectat de amanarea meciului. "Langa mine erau intamplator doua persoane tot din Romania veniti tot pentru meci, tata si fiu, si erau foarte suparati pentru ca aveau avionul astazi inapoi. Am inteles ca au dat destul de mult pe bilete".

"Fanii lui Monaco, la un moment dat dupa ce s-a facut un anunt si in limba franceza, au inceput sa scandeze toti: Dortmund, Dortmund. Era starea de incertitudine pentru ca nu se stia exact de ce nu se joaca. Ce mi s-a parut cel mai ciudat. Cand am mers la stadion, erau foarte multe persoane care isi vindeau biletul. Si la Dortmund nu prea se intampla, rar vezi o persoana care isi vinde biletul. Banuiesc ca ei auzisera de incident. Erau si care il vindeau sub pretul biletului. Am platit pentru meciul acesta mult mai scump ca meciul trecut, se gaseau mai greu"



"Dupa meci, in afara stadionului, francezii cu suporterii lui Borussia erau impreuna, se discuta, stateau la bere. Acum am discutat cu un prieten, el a ramas la meci statea la hotel. Si-a prelungit cu o noapte iar administratorul hotelului le-a spus tuturor sa faca o copie la biletele de meci iar primaria din Dortmund va deconta biletele. Noaptea care vor sta in plus le va fi decontata de catre primarie. As fi ramas, biletul de meci l-am lasat la cineva din Dortmund, nu aveam cum sa raman" a mai povestit Radu.