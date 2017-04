ISTORIE! Ronaldo, primul jucator care inscrie 100 de goluri in Europa! Cate goluri are in fata lui Messi

Cristiano Ronaldo a devenit miercuri primul fotbalist care a reusit sa inscrie 100 de goluri in cupele europene.

Internationalul portughez a reusit sa atinga aceasta cifra dupa ce a marcat doua goluri in partida pe care Real Madrid a castigat-o, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Bayern Munchen, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.

Ronaldo a inscris primul gol in cupele europene la 9 august 2005, intr-un meci pe care echipa Manchester United l-a castigat, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Debrecen.

Cristiano Ronaldo, care a marcat cele 100 de goluri in 143 de meciuri, este urmat in acest clasament de argentinianul Lionel Messi - 97 de goluri in 118 meciuri, Raul Gonzalez - 76 de goluri in 158 de meciuri, Filippo Inzaghi - 70 de goluri in 114 meciuri, Andrei Sevcenko - 67 de goluri in 142 de meciuri, Ruud van Nistelrooy - 62 de goluri in 92 de meciuri, Gerd Muller - 61 de goluri in 69 de meciuri, Thierry Henry - 59 de goluri in 140 de meciuri, Henrik Larsson - 59 de goluri in 108 meciuri si Zlatan Ibrahimovici - 56 de goluri in 136 de meciuri.

Dintre acesti jucatori doar Ronaldo, Messi si Ibrahimovici se mai afla in activitate.