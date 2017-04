DEMENTIAL! Mesajul trimis lui Donald Trump in timpul meciului Barca - Juventus: "Nu mai construi zidul!" :))

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Jurnalistul italian, Fabrizio Romano, cel care scrie pentru Sky Sport si The Guardian, dar si pentru Di Marzio, a avut un mesaj pentru presedintele Statelor United, Donald Trump, chiar la finalul partidei dintre FC Barcelona si Juventus, scor 0-0.

Romano a facut aluzie la felul extraordinar in care fundasii celor de la Juventus, Bonucci si Chiellini, au reusit sa blocheze orice sansa de a marca starurilor Barcelonei si a scris pe Twitter: "Donald Trump, nu mai construi zidul: cumpara-i pe Bonucci si Chiellini! Va fi mai usor si mai ieftin!"

Romano a facut referire la intentia anuntata de Donald Trump de a construi un zid intre SUA si Mexic.



Hey @realDonaldTrump, don't build the wall; buy Bonucci and Chiellini! It will be easier and cheaper ????????