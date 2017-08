Explicatia lui Boloni pentru dezamagirile din cupele europene: "Strainii care vin sunt de mana a 3-a!"

Sporting - Steaua, marti, 21:45, in direct la ProTV

Steaua este singura echipa care a reusit sa se califice mai departe turul 3 preliminar, in timp ce Dinamo, Craiova si Astra au fost eliminate iar campioana Viitorul a trecut in Europa League, acolo unde va juca in playoff cu FC Salzburg.

"Nivelul fotbalului romanesc a scazut deosebit de mult, pentru ca daca unul care este capabil sa dea in minge putin mai tare, imediat este vandut, si el vrea sa fie vandut, iar jucatorii care eventual vin strainatate sunt jucatori de mana a treia, a patra"a declarat Boloni pentru DolceSport.

Lipsa banilor este principalul motiv al acestei scaderi in opinia lui Boloni: "Bugetul cluburilor este deosebit de mic, nu poti sa atragi sau sa pastrezi adevarate valori, atunci este normal nivelul sa fie mai scazut. Avem acest talent fantastic sa judecam jucatorii, dar cred ca nici conducatorii nu sunt la nivelul lor".