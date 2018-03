"Asta e adevarata echipa a Parisului!" Suporterii care nu dau doi bani pe miliardele seicilor si merg la meciuri de liga a 3-a

"Ici c'est Paris" - e sloganul cu care PSG o asteapta marti pe Real Madrid pe Parc des Princes. Meciul e in direct la PRO TV, de la 21:45

"Ici c'est Paris" ar spune si fanii echipei Red Star, prima mare echipa a Parisului, care joaca astazi in a treia liga franceza.

"Aici e fotbalul autentic, aici e atmosfera", spun fanii care nu dau doi bani pe miliardele seicilor.

"Ei pot cheltui oricat, dar nu pot cumpara istoria. Noi suntem un club cu 120 de ani de traditie", e explicatia unui suporter, intr-un material publicat de spaniolii de la Marca.

Red Star Paris este un club fondat in 1897, ajuns acum in liga a treia. Echipa isi joaca meciurile pe batranul Stade Bauer, o arena construita in urma cu mai bine de 100 de ani. Din cauza degradarii tribunelor si a stalpilor de rezistenta, capacitatea stadionul a fost limitata - de la 10.000, la 3000.

Echipa comunistilor din Paris



Red Star Paris are o istorie strans legata de cea a Partidului Comunist Francez si isi mentine si in prezent aerul "rosu". Este echipa muncitorilor nostalgici fata de vremurile de altadata.

Red Star se mandreste cu cele 5 Cupe al Frantei, toate castigate in alte timpuri - 1921, 1922, 1923, 1928 si 1942.

"Aici poti sa vezi fotbal adevarat, fotbalul pe care l-au trait si parintii nostri. In plus, e mult mai ieftin sa mergi la meciurile lui Red Star decat la cele ale lui PSG", explica Raphael, un suporter Red Star, pentru sursa citata.

Presedintele clubului, Patrice Haddad, spune ca in ciuda sumelor cheltuite de PSG pe transferuri in ultima perioada, "e loc si de cluburi care au o viziune diferita asupra fotbalului".

"E drept ca aceste investii au ridicat vizibilitatea pe care fotbalul francez o are in lume".

Culorile clubului Red Star sunt alb-verde, iar pe stema este o stea rosie in mijloc. Echipa e sustinuta de 3000 de suporteri la fiecare meci de pe teren propriu.