Anuntul de ultima ora facut de UEFA, dupa ce PSG a depus memoriu din cauza arbitrajului de la meciul cu Barca

PSG continua sa protesteze dupa eliminarea din Liga in fata Barcelonei.

UEFA a confirmat ca a primit un memoriu din partea francezilor de la Paris Saint-Germain, care reclama grave greseli de arbitraj la meciul cu FC Barcelona, de pe Camp Nou, incheiat cu vitoria gazdelor, cu scorul de 6-1.

"Da, am primit un memoriu de la PSG pe aceasta tema, dau nu putem face mai multe comentarii", a declarat un reprezentant al UEFA cotidianului catalan Sport.

Oficialii clubului Paris Saint-Germain au facut o plangere la UEFA impotriva arbitrului german Deniz Aytekin, care a condus la centru meciul cu FC Barcelona, a anuntat, marti, Marca.

PSG reclama opt faze in care a fost dezavantajata de arbitrul german si a atasat la memoriu inregistrari video.

Francezii reclama neacordarea a trei penaltiuri la henturile in careu comise de Mascherano si Pique si la faultul lui Mascherano asupra lui Di Maria, faza la care jucatorul Barcelonei ar fi trebuit sa primeasca un cartonas rosu, acordarea a doua penaltiuri inexistente pentru FC Barcelona si neacordarea a trei cartonase rosii jucatorilor Pique, Neymar si Luis Suarez.

Conform presei franceze, in dosarul intocmit de parizieni ar figura 15 faze judecate eronat, toate in favoarea catalanilor.

Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, la 8 martie, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, echipa Paris Saint-Germain, in mansa secunda a optimilor competitiei. Catalanii au reusit o revenire spectaculoasa, dupa ce in tur au fost invinsi cu scorul de 4-0.

FC Barcelona a trecut, miercurea trecuta, de Paris Saint-Germain, scor 6-1, pentru catalanii marcand Suarez '3, Kurzawa '40 (autogol), Messi '50 (penalti), Neymar '88, '90+1 (penalti) si Sergi Roberto '90+5, in timp ce pentru parizieni a punctat Cavani '62.