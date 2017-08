ACUM Liverpool 3-1 Hoffenheim, TSKA 1-0 Young Boys. Vezi aici toate meciurile din UCL din seara asta

21:54

Copenhaga 1-0 Qarabag (in tur 0-1)



Min 45: GOL! Santander egaleaza dubla chiar inainte de pauza. E 1-1 la total cu 45 de minute de jucat







Liverpool 3-1 Hoffenheim (in tur 2-1)



Min 28: GOL! Uth reduce din diferenta cu un sut din careu, la coltul lung

Min 21: GOL! Can reuseste dubla, calificarea este deja jucata

Min 18: GOL! Salah inscrie cu un sut din 10 metri

Min 10: GOL! Emre Can deschide scorul dupa un sut din partea stanga, putin deviat







Slavia Praga 0-0 APOEL (in tur 0-2)







TSKA 1-0 Young Boys (in tur 1-0)



Min 45: GOL Schennikov! Rusii deschid scorul chiar inainte de pauza