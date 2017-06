A "udat" premeditat victoria! Ce a patit portughezul inainte de startul partidei. Organizatorii si-au cerut scuze :))

Real Madrid s-a impus cu 4-1 in finala cu Juventus.

Cristiano Ronaldo a avut o seara de vis la Cardiff, aseara, in finala Champions League. Acesta a marcat doua goluri si a adus inca un trofeu echipe sale.

Ronaldo a avut parte insa de un moment haios inainte de startul partidei. Aflat la incalzire, Ronaldo a fost "atacat" de mai multe sprinklere ce au pornit din senin si care l-au udat pana la piele. Portughezul a primit imediat scuzele organizatorilor, mai mult responsabili cu terenul venind sa opreasca instalatia care a pornit din senin.

Portughezul a reusit sa aiba o seara de vis, fanii amuzandu-se pe seama faptului ca a "udat" victoria inca dinainte de meci.

Cristiano Ronaldo gets soaked by sprinklers in pre-match warm-uphttps://t.co/LS9qiVtmCM pic.twitter.com/e03m1xqwIb