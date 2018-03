Unic in Romania! O echipa isi pune suporterii sa aleaga pe Facebook noul echipament

Se pregatesc de promovare cu echipamente noi de la sponsorul tehnic!

Dunarea Calarasi a cerut ajutorul fanilor pentru a decide ce modele de tricouri va folosi in continuare. Liderul din B isi va modifica echipamentele in functie de optiunile sustinatorilor clubului. Fanii pot sa voteze pe pagina de Facebook a Dunarii Calarasi. In primele 6 ore de cand a fost publicat anuntul, peste 200 de suporteri si-au exprimat preferintele.