ULTIMA ORA | Campionatul Ligii a II-a se intrerupe, iar Liga a III-a nu mai incepe in weekend

Conditiile meteorologice au dus la o intrerupere a ligii secunde, care doar ce se reluase in weekend. Liga a treia va incepe cu intarziere.

Comitetul Executiv al FRF urmeaza sa anunte amanarea etapei din weekend, programata in liga secunda, precum si amanarea reluarii ligii a treia. Etapa a 23-a a ligii secunde se va juca cel mai probabil pe data de 28 martie, intr-o zi de miercuri.

"Echipele organizatoare, mai putin CS Mioveni, sapte la numar, au solicitat amanarea din cauza conditiilor climaterice improprii. Plecand de la asta, maine, in CEx, se pare ca va fi amanata aceasta etapa pentru data de 28 martie, urmand ca sezonul sa se reia cu etapa urmatoare, a 24-a. 28 martie e data libera, miercurea. De asta am si pastrat luna martie fara intermediara, deoarece, in caz de o problema de forta majorta, sa avem o data libera. Se amana tot, inclusiv meciul de la Mioveni. De altfel, UTA a facut solivitare, fiindca au probleme privind prezenta la Mioveni. Infrastructura rutiera nu le asigura confortul necesar sa ajunga la meci", a spus Auras Brasoveanu, reprezentantul cluburilor din liga a doua.

Programul etapei a 23-a, amanata pentru 28 martie

CS Mioveni - UTA Arad

CS Afumati - Sportul Snagov

Academica Clinceni - Pandurii Targu Jiu

Metaloglobus Bucuresti - ASU Politehnica Timisoara

Chindia Targoviste - Stiinta Miroslava

FC Arges - Foresta Suceava

Dacia Unirea Braila - Luceafarul Oradea

CS Balotesti - Dunărea Calarasi

ASA Targu Mures - Ripensia Timisoara 0-3 (la masa verde)

AFC Hermannstadt - Olimpia Satu Mare 3-0 (la masa verde)