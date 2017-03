Vinovatii lui Reghe: arbitrii, ghinionul si lotul schimbat: "Asa s-a intamplat si cu transferurile de la Unirea Slobozia, sau cum s-o numi"

CFR Cluj este prima adversara a Stelei in playoff. Meciul se joaca duminica, pe National Arena.

Laurentiu Reghecampf a fost foarte deranjat de o intrebare a unui reporter, care se referea la "perioada mai grea a Stelei."

"Vreau sa va opriti cu chestia asta, ca vad ca o continuati. Perioada grea? Eu n-am nicio perioada grea. Grea din ce punct de vedere?"

"Si cand aveam victorii pe linie tot aceeasi tensiune exista, nu e o surpriza pentru mine.

"Pentru mine nu e o perioada tensionata. Ca vreti voi sa creati o atmosfera tensionata, e treaba voastra. Dar intotdeauna la Steaua exista tensiune. Jucatorii trebuie sa stie acest lucru.", a spus Reghecampf intr-o conferinta de presa sustinuta in aceasta dimineata.

Antrenorul Stelei a mai punctat o problema - schimbarile numeroase din lotul Stelei. A dat exemplul lotului "Unirea Urziceni", confundand insa numele fostei campioane.

"A mai fost o experienta de genul asta, cand s-au cumparat jucatori in numar mare de la Unirea Slobozia, sau cum se numeste. Urziceni? Urziceni, asa..."

"Din 7-8 jucatori, cati s-au transferat atunci, au jucat doar doi, daca nu ma insel."

"Incercati sa nu mai vorbiti despre aceasta atmosfera proasta, pentru ca nu exista. Nici la nivel de jucatori, nici la nivel de conducere."

"Arbitrii i-au luat Stelei multe puncte"

"Pentru noi incepe o etapa nou, una in care noi trebuie sa aratam mult mai bine. Trebuie sa gestionam fiecare meci mult mai bine, important este rezultatul, mai putin spectacolul."

"Obiectivul este sa ne castigam campionatul, trebuie sa facem totul sa castigam fiecare meci. Urmeaza meciul cu CFR, foarte dificil, la fel cum vor fi toate partidele din playoff."

"Pentru meciul cu CFR, doar Moke este suspendat, in rest jucatorii sunt sanatosi. Sper sa fie bine pregatiti si motivati pentru meciul de duminica seara."

"Eu nu vad lucrurile asa negativ. In 2017 nu am pierdut niciun meci, am pierdut puncte pe greseli foarte mari de arbitraj, puteam sa avem mult mai multe puncte."



"Nu am de ce sa ma gandesc la demisie. Am venit intr-un moment greu, trecem printr-un moment greu, iar ceea ce ma intereseaza pe mine e sa imi indeplinesc obiectivul si cred ca avem destule sanse sa facem acest lucru."

"Nu am reusit sa o invingem pe CFR in acest sezon, dar daca va aduceti aminte meciul in care am jucat la Cluj - cred ca am facut un meci foarte bun, doar greselile de arbitraj ne-au facut sa pierdem cele trei puncte", a mai spus Laurentiu Reghecampf.