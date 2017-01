Vine elvetianul! Affolter face vizita medicala si semneaza cu Steaua! Detaliile contractului

Elvetianul Francois Affolter s-a inteles cu Steaua.

Affolter s-a despartit de Lucerna si va semna cu Steaua un contract pe doi ani si jumatate. Fundasul central in varsta de 24 de ani va primi 10.000 de euro pe luna la Steaua, dar si bonusuri importante. Daca Steaua intra in grupele Europa League, Affolter primeste 30.000 de euro, iar o calificare in grupele Champions League ii aduce fundasului 150.000 de euro. Steaua le va plati celor de la Lucerna 100.000 de euro daca va ajunge in Europa League si 150.000 daca se va califica in Champions League. Affolter poate sa joace si ca inchizator, dar el se va lupta cu Moke pentru titularizare in centrul apararii langa Tamas, scrie Gazeta Sporturilor.

Affolter a debutat la nationala Elvetiei cand avea 19 ani si a prins 5 meciuri, dar nu a mai fost convocat din 2012.

Reghecampf este cel care l-a remarcat pe Affolter intr-un amical al Stelei cu Lucerna, disputat in 2015.

Jucatorul este asteptat azi la vizita medicala.

Steaua l-a prezentat ieri pe Mihai Balasa, alt fundas central, dar care poate sa joace si in banda dreapta.