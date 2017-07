Vin voluntari la meci? Ultimul antrenor care a debutat cu stadionul plin a fost Piturca, in 2010

Steaua debuteaza in noul sezon duminica.

Nicolae Dica debuteaza duminica seara pe banca Stelei intr-un meci oficial. Acesta va juca acasa cu Voluntari, recenta castigatoare a Cupei si Supercupei.

Dica va evolua pe National Arena, un stadion care a strans extrem de putini oameni in ultimele doua sezoane. Doar 7500 de spectatori au fost, adunat, in ultimii 2 ani la debuturile de acasa.

Ultima oara cand Steaua a jucat cu multi oameni in tribune a fost in 2010, cand echipa era antrenata de Victor Piturca, cel care a debutat cu 25.000 de oameni in tribune pe Ghencea.

De la Piturca, doar Reghecampf a mai debutat cu peste 15.000 de oameni, in 2012, cu Chiajna, tot pe Ghencea.