VIN OFERTELE PENTRU ALIBEC! Becali a fost in cantonament: "Alibec face tampenii, inventeaza dureri!"

Becali a discutat cu Alibec despre ofertele venite pentru el in aceasta vara.

Patronul a fost in cantonament inaintea partidei cu Botosani. I-a spus lui Alibec sa-si schimbe atitudinea. Discursul lui Becali n-a fost insa prea convingator. Alibec a rezistat doar o repriza in teren. Era sa fie eliminat dupa doua atacuri asupra fundasului Burca.

"Pe Alibec il vor echipe din strainatate. Am fost in cantonament si i-am zis: oamenii aia vor sa faca o oferta. Tot ce faci tu se pune. Ridici mainile, minus. Faci ceva bun, plus. Daca te iei de arbitru, minus. Pac minus daca te certi! Echipele care vor sa-l ia analizeaza tot, tot!", a dezvaluit Becali la Sport.ro.

Patronul Stelei a vorbit si despre faza in care Botosaniul a cerut eliminarea lui Alibec.

"Daca trebuia sa fie eliminat, trebuia.. daca ati vazut fazele, asa trebuia. Daca trebuia, trebuia. Sa fie arbitrajul corect si drept. Eu nu cred ca trebuia. La al doilea fault a pus piciorul la minge. Era 2-0 si asa... Alibec cand are frustrari, de aia nu mai poate sa se controleze. Daca are vreo lovitura, daca il supara ceva, face niste tampenii. Zice ca-l doare piciorul... Cand nu-i iese, il doare piciorul, gamba, genunchiul. Cum nu-i iese, inventeaza dureri1", spune Becali.