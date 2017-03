Vin MILIOANELE la CFR! Anuntul URIAS facut inaintea meciului cu Steaua: "Vrem in grupele Ligii, acolo se fac MILIOANELE"

CFR pregateste o noua revolutie de milioane in Liga 1!

Noul patron a dat banii pentru iesirea din insolventa si CFR-ul viseaza la grupele Champions League! Presedintele Muresan asteapta vesti bune de la Tribunal pentru finalul lunii. CFR a scapat de datorii. Va incepe sa plateasca prime si va avea buget de transferuri din vara dupa 2 ani in care a luat jucatori numai gratis!

"Mergem la Bucuresti sa luam punctele, n-avem nicio problema de lot, nimic, toata lumea e foarte bine. Suntem pregatiti de playoff. De doi ani suntem cu 0 suma de transferuri, n-am dat nici prime de instalare. Am gasit jucatori mereu, s-au adaptat si avem o echipa mai buna decat aveam inainte. Astea erau conditiile, a trebuit sa le respectam.

Am gasit jucatori, am ales bine. Nu mai avem nicio datorie, am depus dosarul de iesire din insolventa. Pe 20 asteptam raspunsul, atunci trebuie sa se dea. O sa depunem cerere de licenta pentru Europa, probabil o sa fie respinsa la FRF, vedem ce facem mai departe. Am gasit niste portite in regulament, sa vedem daca ni se vor accepta. Probabil o sa fim respinsi, dar eu vad o luminita care ar putea sa ne dea voie sa jucam in Europa. Noul investitor a transferat banii in contul clubului, ne-a salvat.

E un om deosebit, ma inteleg foarte bine cu el, o sa facem treaba buna impreuna. El simte ca e o investitie pozitiva si vrea sa eficientizeze activitatea. Vine sa faca o afacere, nu sa piarda bani. Noi stim cum sa facem lucrurile, speram sa fim si sportiv pe masura investitiei care se face. Sper sa jucam in Champions League, in grupe, acolo se fac banii. N-am dat prime la jucatori de cel putin doi ani, acum incepem sa le dam si prime. Va fi presiune mare pe Steaua, sper sa reusim sa castigam cu ei. Vreau sa castigam noi meciul, nu sa schimbam antrenorul!", a spus Muresan la Sport.ro.