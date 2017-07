VIN MILIOANELE in fotbal! Cum pot sa apara investitii URIASE in Liga 1 si ce spune Ministrul Sportului

Ministrul Dunca e constient ca majoritatea banilor de la bugetele locale vor fi directionati catre sport. Dunca ii avertizeaza insa pe primari sa nu ignore celelte cluburi sportive.

„Imi doresc mult ca de acesti bani sa beneficieze si sportul de masa, toate cluburile. Sa nu dam toti acei 5 la suta catre un singur club. Si atrag atentia consiliilor locale si consiliilor judetene pentru ca ei stabilesc unde se vor duce banii. In Monitorul Oficial a aparut si contractul de activitate sportiva, prin care ne permitem sa platim arbitri, antrenori, sportivi, sa organizam tot felul de competitii. Cred ca ar trebui sa profite toata lumea. Acesta este si rolul acestei ordonante, de a incuraja sportul. Pana acum ne plangeam ca nu avem parghiile legale, acum depinde doar de cum manageriem acest lucru. Cum reinfiintam cluburile vechi, cu traditie, trebuie sa se gaseasca o solutie. Eu vreau doar sa nu se duca toti banii pe o anumita ramura sportiva, pentru fotbal. Trebuie sa avem grija de toate sporturile. Este o sansa pentru sportul romanesc, primarii trebuie sa gaseasca cele mai bune solutii de a restarta sportul”, a declarat Dunca.

Ministrul a precizat ca Legea Sportului este foarte clara in ceea ce priveste alocarea de catre primarii activitatii sportive si ca nu exista norme de aplicare: „Toata lumea sportului si-a dorit acest lucru. Uitati-va ce s-a intamplat la Ploiesti, la Iasi, la Craiova, unde primariile nu mai finantau cluburile sportive. Trebuia restartat, trebuia sa incepem de la zero. Dar cred ca si institutiile de control sa aiba o practica unitara. Sa nu existe diferente. Si nu sunt norme metodologice, legea este foarte clara, cu maximum 5 la suta se pot finanta cluburile, se pot premia sportivi, se pot plati jucatori. Consiliile locale stabilesc ce si cat. Cluburile sportive si federatiile trebuie sa inteleaga insa ca nu stam doar la banii statului. Trebuie sa mergem si in mediul privat”.

Conform unei Ordonante de Urgenta a Guvernului prin care s-a modificat Legea Sportului, administratiile locale pot finanta activitatile sportive ale cluburilor de drept public in limita a 5 la suta din bugetul anual.

News.ro