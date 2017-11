Vin CHINEZII! Dinamo si Craiova asteapta cu sufletul la gura! Modelul Inter si Milan in Romania!

Dinamo poate fi cumparata de chinezi. Sunt cei care baga bani la Slavia Praga. Si Craiova e pe lista chinezilor.

La inaugurarea noului stadion din Craiova au venit si investitorii chinezi care au facut-o campioana Cehiei pe Slavia Praga. Chinezii si-au extins afacerile in Romania si vor sa investeasca si in fotbal. Ei au de ales intre Dinamo si Craiova. In Europa, Milan si Inter sunt cele mai mari cluburi patronate de chinezi.