Viitorul, pusa la PLATA dupa victoria de la TAS! Ce lovitura financiara i-a dat Becali

Pe Hagi il costa victoria de la TAS!

Directorul general Cristi Bivolaru spune ca Viitorul a cheltuit cateva zeci de mii de euro cu avocatii. Banii nu vor fi recuperati de la Steaua. Regulile TAS nu prevad ca pierzatorul sa achite toate cheltuielile de judecata.

"Nu doar noi spuneam ca n-are ce sa se schimbe la TAS, toti specialistii din fotbal credeau la fel. Unii dintre noi n-am avut deloc vacanta, probabil si jucatorii au fost tensionati. Chiar ma intrebau cativa dupa meciul cu Marseille ce cred ca se va intampla la TAS. In afara de tensiune, ramanem si cu o gaura in buget. Sunt cheltuielile care s-au facut cu avocatii, nu avem cum sa le acoperim. Vorbim de cateva zeci de mii de euro. Normal ar fi fost sa plateasca Steaua, dar nu asta e procedura la TAS.

Prioritatea este acum sa trecem de turul 3 preliminar pentru a ne asigura o participare cel putin in grupele Europa League, pe urma vedem. Am vorbit cu Gica, s-a bucurat ca am scapat de aceasta grija. Adversarii nostri au spus ca n-aveam nicio sansa, erau siguri de victorie. Gica a fost felicitat prin intermediari de catre cei de la FCSB. Vrem sa avem echipa in formula completa pana la terminarea turului 3. E un lucru realizabil", a declarat Bivolaru.