Viitorul cu viitor! Liderul Ligii I isi face nume in Europa: topul in care este aproape de varf

Pe primul loc in Play Off-ul Ligii I, Viitorul chiar are viitor! Echipa lui Hagi viseaza la primul titlu din istorie, precum si la o prima participare in Liga Campionilor. Pe langa sperantele pe care le au pe termen scurt, conducatorii echipei de la Ovidiu au insa motive de bucurie si atunci cand vine vorba de termene medii si lungi.

Viitorul, intre cele mai tinere echipe din Europa

Cu o medie de varsta de 23,81 ani, Viitorul este una dintre cele mai tinere echipe ale Europei. Formatia lui Hagi este pe locul 17 intr-un top alcatuit de football-observatory.com.

Provenind dintr-un campionat mai putin potent financiar, care ar trebui sa se orienteze catre cresterea de jucatori, Viitorul este, din pacate, singura echipa romaneasca introdusa in acest top.

Podiumul celor mai tinere echipe din Europa este format din Senica (Slovacia), care are o medie de varsta de 22,24 ani, Nordsjaelland (Danemarca - 22,29 ani) si Lokomotiva Zagreb (Croatia - 22,45 ani).

Astra, intre cele mai varstnice echipe

Daca la capitolul viitor, Viitorul lui Hagi este singura echipa evidentiata, la cel al formatiilor imbatranite, Liga I are mai multe reprezentante.

Cea mai varstnica echipa din Liga I este campioana en-titre Astra, care are o medie de varsta de 29,4 ani. Aceasta este urmata de Voluntari (29,16 ani), CSM Iasi (28,59 ani), Gaz Metan (28,16 ani) si ACS Poli (27,88 ani).

In clasamentul formatiilor varstnice, Astra ocupa locul 15. Pe prima pozitie este Chievo Verona, urmata de AEK Larnaka, Nea Salamina, Apollon Limassol si West Bromwich Albion.