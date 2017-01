VIDEO REZUMAT + reactii dupa Steaua 3-4 Wisla. Alibec a marcat o dubla, dar finalul a fost dezastruos

Alibec e noua masina de goluri de la Steaua. Azi a marcat de doua ori. Steaua a condus cu 3-1, dar a pierdut cu 3-4 in fata Wislei Cracovia, cu doua goluri incasate in minutele 89 si 90.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Cu Wisla Cracovia, a fost tristete ca-n Bacovia pentru stelisti. Alibec a marcat un gol pe repriza si a ajuns la trei reusite pentru Steaua in tot atatea zile. Putea sa inscrie de trei ori, dar a ratat intentionat un penalty bizar acordat de arbitru.

Bizonul Gnohere a rezistat doar 25 de minute langa Alibec. S-a accidentat si a fost schimbat.

Florin Tanase a revenit pe teren dupa 4 luni.

Tamas a fost cel care a deschis scorul in amicalul cu polonezii.

"E dezamagitor cand primesti patru goluri. Speram sa nu mai facem aceleasi greseli, pe care le-am facut in meciurile amicale, si in meciurile oficiale. Bineinteles ca Steaua are prima sansa la titlu", a spus Gabi Tamas la finalul partidei.

Selectionerul Daum s-a impartit intre stelisti si romanii de la Karabukspor, care s-au antrenat in apropiere.